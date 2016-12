Licenziamenti P.A., Camusso: "Bisogna migliorare non peggiorare le condizioni di lavoro"

foto LaPresse Correlati Esclusiva Tgcom24, Camusso contro Monti 14:39 - Libertà di licenziare anche per gli statali? Susanna Camusso non è d'accordo e dice a Tgcom24: "Credo che l'uguaglianza sia tendere a una condizione migliore, non peggiorare le condizioni dei lavoratori già profondamente disuguali". La leader di Cgil accusa il governo di "costruire situazioni conflittuali ingiuste" e segnala che "il ddl delega", frutto dell'intesa con Regioni, Anci e lo stesso governo non compare mai in Consiglio dei ministri. - Libertà di licenziare anche per gli statali? Susanna Camusso non è d'accordo e dice a Tgcom24: "Credo che l'uguaglianza sia tendere a una condizione migliore, non peggiorare le condizioni dei lavoratori già profondamente disuguali". La leader di Cgil accusa il governo di "costruire situazioni conflittuali ingiuste" e segnala che "il ddl delega", frutto dell'intesa con Regioni, Anci e lo stesso governo non compare mai in Consiglio dei ministri.

"Evasione penalizza tutto il Paese"

"Il Paese è penalizzato da sacche di evasione - ha detto ancora la Camusso -. È sbagliato dividere tra nord e sud, in questo caso. Tutto il Paese è penalizzato da un’evasione fortissima che poi viene utilizzata ai fini della corruzione".



"Nostro protocollo su mercato del lavoro non preso in considerazione"

La leader della Cgil ha poi aggiunto: "Abbiamo stipulato con la Conferenza delle Regioni, con l’Anci e il governo un protocollo di riferimento per adeguare le norme del mercato del lavoro nel pubblico e ci troviamo davanti a un disegno di legge delega che non compare mai in Consiglio dei ministri".



"Crediamo - conclude la Camusso - che sia necessario che la delega compaia e poi vorremmo sottolineare una qualche stranezza in un Governo che, nel momento in cui c'è un'intesa tra tutti i soggetti la fa sparire mentre continua a costruire soluzioni conflittuali ingiuste, penso agli esodati ma anche al mercato del lavoro".