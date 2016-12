foto Ap/Lapresse

13:30

- Non c'è "inammissibilità" per la proposta di Berlusconi sul semipresidenzialismo, che il leader del Pdl dovrebbe presentare in Senato come emendamento al ddl di riforme costituzionali. Paola di Renato Schifani, che ha detto di considerare l'ipotesi come una "proposta forte, di sostanza, che può rinnovare la qualità, la tenuta e l'azione delle forze politiche". "I tempi - ha detto - ci sono per introdurre la modifica".