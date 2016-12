Grillo: "Bomba o non bomba, arriveremo a Roma"

foto Ansa Correlati Bergamo: contestazione per Mario Monti

Grillo all'attacco: "Bersani è quasi morto" 12:41 - "Bomba o non bomba, arriveremo a Roma. Nell'aria c'è odore di zolfo, ma il cambiamento non si può arrestare". Sono queste le parole postate da Beppe Grillo sul suo blog, dove il leader del Movimento 5 Stelle parla di "ottime probabilità del ritorno di una stagione stragista" e di "bombe e attentati" come "biglietto da visita" di chi vuole "mantenere gli interessi costituiti". - "Bomba o non bomba, arriveremo a Roma. Nell'aria c'è odore di zolfo, ma il cambiamento non si può arrestare". Sono queste le parole postate da Beppe Grillo sul suo blog, dove il leader del Movimento 5 Stelle parla di "ottime probabilità del ritorno di una stagione stragista" e di "bombe e attentati" come "biglietto da visita" di chi vuole "mantenere gli interessi costituiti".

"Se tre indizi (il ferimento di Adinolfi a Genova, la bomba di Brindisi e le continue esternazioni sul ritorno del terrorismo) fanno una prova - continua il messaggio lanciato in rete da Grillo -, allora ci sono ottime probabilità del ritorno di una stagione stragista. Per ora le nuove sigle e i nuovi bombaroli non sono all'altezza di piazza Fontana, che bloccò le aperture a sinistra di Aldo Moro, o della stazione di Bologna, alla quale fecero seguito un decennio di craxismo e un ventennio di berlusconismo. Forse ritengono che alzare il tiro non sia ancora necessario".



Il numero uno di M5S ricorda poi l'anniversario, in questi giorni dei vent'anni dalla morte di Falcone, "un uomo di grande intelligenza e di immenso coraggio che sapeva di dover morire. La sua morte fu un monito a chiunque volesse un cambiamento radicale, un rinnovamento. Falcone viveva a Roma, lavorava al ministero di Giustizia, era pedinato dalla mafia e poteva essere ucciso con un semplice colpo di pistola in ogni momento. Lo sventramento di Capaci fu un messaggio, un monumento di sangue. Quanti, tra coloro che oggi lo piangono pubblicamente, sono stati a guardare mentre veniva macellato in vita?"



Il pensiero va poi a Borsellino, a cui, dice Grillo, fu riservato "lo stesso trattamento". Borsellino, riprende il messaggio, "sapeva perfettamente di essere un morto che cammina, un Cristo laico che si avviò consapevole al martirio, tradito da una parte dello Stato di cui era esemplare servitore".



"Nei momenti di cambiamento o meglio in cui il cambiamento si manifesta possibile - si legge ancora sul blog - le forze che vogliono mantenere gli interessi costituiti, economici e politici, bussano alla porta con grande energia. Le bombe e gli attentati sono il loro biglietto da visita. I fatti del dopoguerra ci hanno insegnato che godono dell'impunità".



Grillo chiude il suo intervento con una citazione tratta dal libro "Le ultime parole di Falcone e Borsellino" di Roberto Scarpinato: "La realtà racconta che gli assassini di Falcone e Borsellino e i loro complici non hanno solo i volti truci e crudeli di coloro che sulla scena dei delitti si sono sporcati le mani di sangue, ma anche i volti di tanti, di troppi sepolcri imbiancati. Un popolo di colletti bianchi che hanno frequentato le nostre stesse scuole e che affollano i migliori salotti: presidenti del Consiglio, ministri, parlamentari nazionali e regionali, presidenti della Regione siciliana, vertici dei servizi segreti e della polizia, alti magistrati, avvocati di grido dalle parcelle d'oro, personaggi apicali dell'economia e della finanza. Tutte responsabilità penali certificate da sentenze definitive, costate lacrime e sangue, e tuttavia rimosse da una retorica pubblica e da un sistema dei media...".