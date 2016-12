foto LaPresse 15:21 - Per il segretario del Pd Pier Luigi Bersani, la proposta del Pdl di un presidenzialismo alla francese "non è un tabù. Il vero problema è che non vediamo le condizioni politiche né i tempi per affrontare credibilmente la questione da qui alla fine della legislatura". Di diverso avviso il presidente del Senato Renato Schifani, secondo il quale la proposta di Berlusconi non rallenterebbe il percorso delle riforme già avviate: "I tempi ci sono". - Per il segretario del Pd Pier Luigi Bersani, la proposta del Pdl di un presidenzialismo alla francese "non è un tabù. Il vero problema è che non vediamo le condizioni politiche né i tempi per affrontare credibilmente la questione da qui alla fine della legislatura". Di diverso avviso il presidente del Senato Renato Schifani, secondo il quale la proposta di Berlusconi non rallenterebbe il percorso delle riforme già avviate: "I tempi ci sono".

Maroni boccia la proposta del Pdl

"Berlusconi ha lanciato oggi la proposta dell'elezione diretta del Capo dello Stato. La Lega è sempre stata pronta a discutere di riforme, ma ogni caso per noi è indispensabile che assieme al resto ci siano anche il Senato federale e il dimezzamento del numero dei parlamentari. Purtroppo nessuno delle due è nei progetti sin qui presentati, quindi (per quanto ci riguarda) riteniamo ormai scaduto in questa legislatura il tempo per la "Grande Riforma Costituzionale". Puntiamo sulla riduzione del numero dei parlamentari, sarebbe già una ottima cosa". Lo scrive sulla sua bacheca Facebook il triumviro della Lega Nord e candidato alla segreteria federale, Roberto Maroni.