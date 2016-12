foto Ansa

18:32

- Dopo l'auspicio del ministro del Lavoro Elsa Fornero di poter applicare nuove regole sui licenziamenti ai dipendenti pubblici, così come fatto per quelli del settore privato, arriva la risposta della Cgil. "Ciò è il segno - replica Michele Gentile, responsabile Settori pubblici del sindacato -, di come la Fornero non abbia chiaro il titolo del suo ministero: è a capo del dicastero del lavoro e non certo dei licenziamenti".