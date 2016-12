foto LaPresse 18:49 - Sono circa 128mila i giovani italiani che potrebbero beneficiare di parte degli otto miliardi di euro stanziati contro la disoccupazioni dall'Unione europea. Lo ricorda Mario Monti prendendo parte al Forum nazionale dei giovani che si tiene a Roma. "Se l'Europa avesse cominciato prima con i vincoli necessari per l'attuazione dell'euro - ha detto il premier - la condizione di ognuno di voi sarebbe migliore". - Sono circa 128mila i giovani italiani che potrebbero beneficiare di parte degli otto miliardi di euro stanziati contro la disoccupazioni dall'Unione europea. Lo ricorda Mario Monti prendendo parte al Forum nazionale dei giovani che si tiene a Roma. "Se l'Europa avesse cominciato prima con i vincoli necessari per l'attuazione dell'euro - ha detto il premier - la condizione di ognuno di voi sarebbe migliore".

Secondo Monti, gli scenari per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro sono "catastrofici". Nella crisi economica mondiale, ha spiegato il premier, "i dati non sono confortanti e i numeri evocano scenari catastrofici con giovani senza lavoro, 2 milioni che rinunciano a coltivare l'ambizione del lavoro, cui si aggiunge chi lo cerca senza trovarlo e chi si scoraggia e lascia l'Italia".



"Le criticità del mercato del lavoro in Italia - continua Monti - si concentrano proprio sui giovani. La percentuale dei giovani con lavoro a tempo determinato è più alta che nel resto d'Europa". Proprio per questo il governo si sta muovendo perché la situazione sia migliore e più equa. "Presto in Consiglio dei ministri - annuncia il premier - discuteremo la riforma del merito. Faremo in modo che 'merito' diventi la parola d'ordine della vostra generazione. Il merito sarà il vostro alleato".