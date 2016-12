foto LaPresse

13:59

- L'aula della Camera ha approvato l'articolo 2 e l'articolo 3 del testo di riforma del finanziamento dei partiti e dei controlli sui bilanci. Con l'articolo 2 si stabilisce un contributo annuo per finanziare l'attività politica pari a 0,50 euro per ogni euro ricevuto in quote associative o donazioni, con un massimo di 10mila euro annui per ogni persona fisica o ente erogante. Hanno votato a favore Pd, Pdl e Terzo Polo.