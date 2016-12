L'appello di Bersani a Monti: "Allentare il rigore"

16:21

- Investimenti e alleggerimento dell'Imu: sono misure come queste che servono al nostro Paese adesso, in modo che gli italiani vedano allentarsi la morsa del rigore e trovino spazi per rilanciare la crescita. L'appello è stato lanciato a Monti da Pier Luigi Bersani, che ribadisce: "Il rigore su scala europea è in discussione, in Italia siamo i più rigoristi con il pareggio per il 2013 e l'avanzo primario". E conclude: "Aiutiamo la crescita".