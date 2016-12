foto Ansa 17:00 - Il giorno dopo la vittoria del primo sindaco grillino a Parma, Beppe Grillo attacca Bersani e Gene Gnocchi che si era schierato a favore del candidato del Pd. Nel suo blog scrive che il segretario del Pd di essere "quasi morto" in "un partito mai nato" e "Gnocchi li abbiamo fritti". Bersani replica suggerendo a Grillo di "dire qualcosa di preciso per il Paese" e di stare "sereno". - Il giorno dopo la vittoria del primo sindaco grillino a Parma, Beppe Grillo attacca Bersani e Gene Gnocchi che si era schierato a favore del candidato del Pd. Nel suo blog scrive che il segretario del Pd di essere "quasi morto" in "un partito mai nato" e "Gnocchi li abbiamo fritti". Bersani replica suggerendo a Grillo di "dire qualcosa di preciso per il Paese" e di stare "sereno".

Grillo sceglie ancora una volta la Rete per polemizzare ed attaccare gli avversari: dal segretario del Pd a Massimo D'Alema, al sindaco di Firenze, Matteo Renzi, di nuovo definito l"ebetino". "Il non morto (ma quasi) di un partito mai nato Bersani ha detto di aver 'non vinto' a Parma, Comacchio e Mira. Lo ha spiegato con parole incontrovertibili: 'Abbiamo non vinto perché lì erano governati dal centrodestra'. Chiaro? C'è forse bisogno di spiegazioni? Chiamate un'ambulanza per un Tso" scrive commentando la vittoria di un grillino alla poltrona di sindaco di Parma.



"Bersani però è affranto, non potrà più costruire l'ennesimo inceneritore nella sua Emilia, a Parma non ci sarà un tumorificio come in altre città governate dal Pdmenoelle come con l'ebetino a Firenze" aggiunge Grillo.



"Per il non morto (ma quasi) la crisi della destra provoca 'un vuoto d'aria'. In pratica il peto in cui si dissolvono i partiti" aggiunge Grillo. "Prima di parlare di lavoro, Bersani dovrebbe lavorare, ci provi, in futuro ne avrà bisogno" conclude Grillo.



Grillo non risparmia il comico sostenitore del Pd, Gene Gnocchi. Nel post scriptum si legge: "A Parma dopo il ballottaggio è stato istituito un nuovo piatto cittadino 'gli Gnocchi Fritti'".



Bersani: "Sta' sereno e di' qualcosa per il Paese"

La replica di Bersani non si è fatta attendere. "A Grillo dico: 'Sta sereno, ora sei un capo partito anche tu e non basterà bestemmiare gli altri, di' qualcosa di preciso per il Paese ... e sta' sereno" ha risposto a chi gli chiedeva una reazione alle parole del leader del Movimento 5 Stelle.