Celentano si complimenta con Beppe Grillo: "L'idea di infiltrarti tra i perdenti è vincente"

foto LaPresse 15:41 - "L'idea di infiltrarti tra i perdenti è stata la tua carta vincente! Ormai non ti ferma più nessuno!": così Adriano Celentano si complimenta con Beppe Grillo sul proprio blog per il risultato dei ballottaggi. "Le tue cinque stelle - afferma - illumineranno l'intero Paese, la cui scia luminosa aprirà la nascita di una nuova politica che attraverserà l'Europa".

"Che stanchezza!!! E' più forte di loro, quando i politici perdono non ce la fanno a essere obiettivi fino in fondo", ha poi scritto Celentano, aggiungendo: "A loro piacerebbe tanto essere obiettivi, ma non ce la fanno". "E così si perdono in banalità del tipo: il dato più sorprendente non è tanto la vittoria di Grillo quanto il fatto che gli altri partiti abbiano perso, dicevano ieri da Gad Lerner quel ciellino di nome Amicone (che non ha niente a che vedere con 'l'amicizia') e Giorgio Gori. Bisogna ammettere che al mondo politico non sfugge niente", ha ribadito.



"Improvvisamente si accorgono che, se la maggior parte dei partiti ha perso, è perché evidentemente fra di loro serpeggiava un VINCITORE. Infatti se analizziamo bene le cose con attenzione, non possiamo non scoprire che se Grillo ha vinto è perché tutti gli altri hanno perso. Bravo Grillo!!!", ha dichiarato il cantante.