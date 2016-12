- Incredibile ma vero. A Meda, comune in provincia di Monza e Brianza, il candidato del centrosinistra Gianni Caimi ha vinto per un solo voto di scarto. Il nuovo primo cittadino ha sconfitto il candidato del Carroccio, il sindaco uscente Giorgio Taveggia, grazie a 3.867 voti contro 3.866, pari al 50.01% contro il 49.99%. E così per un punto Martin (pardon Giorgio) persa la cappa...

A Meda la Lega Nord aveva ottenuto il suo primo sindaco nel 1992 e ad essere eletto era stato proprio Giorgio Taveggia. Sempre lui venne poi rieletto nel 1997 e, dopo una sconfitta per soli 47 voti al ballottaggio delle elezioni 2002, viene rieletto per il terzo mandato al ballottaggio nel 2007.

Presentatosi per il quarto mandato, Taveggia ha perso per un solo voto. Una sconfitta amara, una beffa. ''Ho fatto il sindaco per 15 anni - ha detto Taveggia intervenuto a Radio Padania - gli ultimi sono stati di durissimo lavoro, non mi sono mai messo in tasca un euro, ho lavorato 70-80 ore alla settimana e poi non ti votano neanche...Ogni popolo ha ciò che si merita''.

Taveggia è stato sconfitto da Giovanni Giuseppe Caimi, sostenuto da Pd, Idv e Sel. ''Sono semplicemente abbastanza irritato - ha aggiunto l'ex sindaco - perché non é possibile che una città che è sempre stata moderata ha fatto una scelta estrema. E' evidente che una parte della destra ha preferito votare il candidato della sinistra proprio per ripicca nei nostri confronti. E qualcuno si è fatto trascinare dall'emotività, mi insultano se ci paragonano ai grillini, noi avevano un progetto federalista''.

Sul futuro Taveggia ha le idee chiare. ''Domani vado in giardino a tirar via le erbacce, la gente cosa pretende?'', ha affermato l'ormai ex sindaco.