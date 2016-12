foto Ansa Correlati Elezioni 2012 19:36 - Il Pd vince dovunque, dice il responsabile Enti Locali Pd Davide Zoggia, tranne che a Parma, dove nel ballottaggio per la poltrona di sindaco in testa c'è Federico Pizzarotti del Movimento 5 stelle. Il grillino dice a Tgcom24: " Siamo arrivati a questo risultato continuando a parlare del programma senza buttarla su quello di cui non siamo capaci. Abbiamo continuato a parlare di Parma e del suo futuro, rivolgendoci ai cittadini". - Il Pd vince dovunque, dice il responsabile Enti Locali Pd Davide Zoggia, tranne che a Parma, dove nel ballottaggio per la poltrona di sindaco in testa c'è Federico Pizzarotti del Movimento 5 stelle. Il grillino dice a Tgcom24: " Siamo arrivati a questo risultato continuando a parlare del programma senza buttarla su quello di cui non siamo capaci. Abbiamo continuato a parlare di Parma e del suo futuro, rivolgendoci ai cittadini".

Bersani: nessuno ci rubi questa vittoria

''Di 177 Comuni al voto sotto i 15 mila abitanti abbiamo vinto in 92 Comuni. Questi sono i fatti, abbiamo vinto senza se e senza ma''. Lo afferma il segretario del Pd Pier Luigi Bersani.



Alfano: nostri elettori astenuti

"Riteniamo che gli elettori di centrodestra restino ampliamente maggioritari nel Paese. Sono chiari due fatti: questi elettori non hanno scelto e non sceglieranno la sinistra e questa volta hanno massicciamente scelto l'astensione". Cosi' in una nota il segretario del Pdl, Angelino Alfano.



Enrico Letta: "Pd rifletta su Grillo"

Il voto Parma, che danno in netto vantaggio il grillino Federico Pizzarotti, "devono far riflettere noi del Pd e devono far riflettere il centrodestra. C'è da riflettere, il dato non è da sottovalutare". Lo sottolinea il vicesegretario del Pd Enrico Letta.



Bondi: "Accordo o ognuno per sé"

"La mia opinione personale è che, anche sulla base dei dati di questo secondo turno di elezioni amministrative, le maggiori forze politiche del Paese, compreso naturalmente il Pdl, siano poste di fronte ad una scelta non rinviabile: o si sceglie senza riserve una collaborazione che preveda un accordo sulle materie europee e sulle riforme istituzionali, oppure sarà inevitabile e necessario che ciasuna forza politica riprenda la propria autonomia e la propria identità politica". Lo afferma il coordinatore del Pdl Sandro Bondi.



Cesa: "Grillo vince ma bene l'Udc"

"L'affermazione di Grillo in alcuni luoghi è evidente. E' la conferma di quanto accaduto al primo turno". Lo afferma il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa. Poi, Cesa spiega: "Per quanto ci riguarda, come Udc, siamo estremamente soddisfatti. Con Udc e liste civiche vinciamo in importanti città come Agrigento, Cuneo, Marsala. E' un dato confortante per noi che ci porta ad andare avanti sull'idea, sul nostro progetto che dia forza ad un grande partito di centro che rimetta insieme cattolici, moderati e riformisti del nostro Paese".



Bernini: il Pdl non entra in giunta a Parma

Nessuno pensi a un ingresso del Pdl nella giunta del sindaco grillino di Parma: l'altolà viene da Anna Maria Berini, portavoce nazionale vicario del Pdl.



Doria, mi aspettavo il risultato

''Mi aspettavo il risultato, ora sento la responsabilita'. Il risultato è estremamente positivo. L'astensionismo di Genova è preoccupante e non è un dato positivo per la democrazia''. Queste le prime parole del nuovo sindaco di Genova, Marco Doria, sostenuto dal centrosinistra.



La Russa: a Parma avrei votato Grillo

"Tra la sinistra e Grillo a Parma probabilmente avrei votato Grillo. Il centrodestra a Parma ha votato Grillo''. Lo ha detto il coordinatore del Pdl Ignazio La Russa in un'intervista al Tg3. ''A Parma il dato Pd è minore del primo turno'', ha sottolineato La Russa.



Maroni. penalizzati dalle indagini

I risultati della Lega ai ballottaggi ''non sono stati positivi'' e tra l'altro ''la notizia dell'avviso di garanzia a Bossi e ai suoi figli non ha aiutato, ma ha determinato un ulteriore allontanamento dalla Lega''. Lo ha detto Roberto Maroni in conferenza stampa in via Bellerio.



Orlando esulta

"La mia vittoria di oggi a Palermo fa nascere la Terza Repubblica". Lo ha detto Leoluca Orlando nel corso della conferenza stampa.



Grillo: dopo Stalingrado prenderemo Berlino

''Dopo Stalingrado ora ci aspetta Berlino!''. Così Beppe Grillo in un tweet saluta la vittoria alle amministrative e 'annuncia' il prossimo obiettivo: le elezioni politiche.