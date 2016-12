- Dai ballottaggi emerge la vittoria dei grillini a Parma, l'avanzata del centrosinistra, la conferma della sconfitta di Pdl e Lega (che perde 7 sfide su 7). A Parma Pizzarotti supera il 60%. A Genova Doria (c-sx) vince con il 59%. A Palermo Orlando (Idv) sindaco per la quarta volta. Confermato l'astensionismo: ha votato il 51,38 (-13%). Su 26 capoluoghi in ballo tra primo e secondo turno, il centrosinistra vince in 14.

Sta già facendo discutere i commentatori la vittoria a Parma di Federico Pizzarotti, un bancario di 39 anni del Movimento 5 Stelle, che vince con il 60,22% su Vincenzo Bernazzoli, presidente Pd della provincia parmense. Al primo turno Bernazzoli era nettamente in testa con il 39,2%, quasi il doppio del candidato grillino. Il Comune di Parma era commissariato da mesi, dopo che il sindaco di centrodestra si era dimesso a seguito di una serie di scandali che avevano portato anche all'arresto di almeno un assessore e diversi funzionari comunali.



I candidati grillini hanno vinto anche a Comacchio, in Romagna, e a Mira, in Veneto.



Netta la vittoria del candidato di centrosinistra Marco Doria a Genova



A Palermo, dopo essere arrivato a sfiorare la vittoria al primo turno, Leoluca Orlando è a oltre il 72% delle preferenze(559 sezioni scrutinate su 600) sul giovane Fabrizio Ferrandelli, vincitore a sorpresa delle primarie del centrosinistra su Rita Borsellino, sorella de magistrato Paolo Borsellino, ucciso 20 anni fa dalla mafia. Proprio dalle primarie si è originato lo scontro interno al centrosinistra che ha portato alla candidatura di Orlando con una coalizione composta da Idv, Rifondazione comunista e Verdi.



Ad accomunare Parma e Palermo, il fatto che i voti del centrodestra, e del Pdl in particolare, sembrano essere andati ai candidati non-Pd o addirittura anti-Pd, come appunto il grillino Bernazzoli e Orlando.





La gioia di Grillo su Twitter

''Dopo Stalingrado ora ci aspetta Berlino!''. Così Beppe Grillo in un tweet saluta la vittoria alle amministrative e "annuncia" il prossimo obiettivo: le elezioni politiche.

Il ko del Carroccio

Sette candidati al ballottaggio nessun eletto: si chiude così, con una sconfitta piena, il secondo turno elettorale che vedeva la Lega Nord alla prova del voto tra Lombardia e Veneto, tradizionali serbatoi di preferenze per il Carroccio.