foto Ansa

23:30

- Per i ballottaggi relativi alle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali la percentuale di votanti rilevata alle ore 22 di oggi è stata del 36,2%. Al primo turno aveva votato il 47,6%. Lo si apprende dal sito del Viminale. Affluenza in calo anche in Sicilia (che non rientra nei dati del ministero dell'Interno) , dove alle 22, nei 18 comuni coinvolti nel turno di ballottaggio hanno votato 378.034 elettori, pari al 33,75% degli aventi diritto.