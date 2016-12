Affluenza in calo anche in Sicilia (che non rientra nei dati diffusi dal ministero dell'Interno), dove alle 22, nei 18 Comuni coinvolti nel turno di ballottaggio hanno votato 378.034 elettori, pari al 33,75% degli aventi diritto.I Comuni capoluogo chiamati al voto sono 19, e solo in 6 ci sarà un confronto diretto tra candidati del centrosinistra e del Pdl. Alo scontro è tra il favorito Marco Doria, sostenuto da Sel, e l’esponente del terzo polo Enrico Musso.vede scendere in campo il ricandidato sindaco uscente Massimo Cialente (Pd) e Giorgio De Matteis, leader del movimento di centrodestra L'Aquila città aperta.il ballottaggio tutto interno al centrosinistra vede protagonisti Leoluca Orlando, sostenuto da Idv, Fds-Verdi, e Fabrizio Ferrandelli, appoggiato da Pd, Sel e socialisti. In Lombardia il Pd potrebbe riconquistare città comeo. Nella prima si contendono la poltrona da sindaco Roberto Scanagatti, del Centrosinistra, e Andrea Mandelli del Centrodestra. A Como lo scontro tra Mario Lucini (Pd) e Laura Bordoli (Pdl).

Ma tutti gli occhi sono puntati su Parma, dove il candidato del centrodestra è rimasto escluso al primo turno e l'esponente del Movimento 5 stelle Federico Pizzarotti se la dovrà vedere con Vincenzo Bernazzoli del centrosinistra. Al primo turno il candidato del movimento legato al comico Beppe Grillo ha ottenuto il 19,47%. "Parma è la nostra Stalingrado. Se in questa città diventa sindaco Federico Pizzarotti, allora tutto è possibile in questo disgraziato Paese", ha detto Grillo.