Dopo il messaggio su internet, Grillo è stato accolto in maniera trionfale dalla folla a Parma.



"Rivoluzione culturale"

"Qui sta succedendo qualcosa che non è mai successo.... Questa non è una rivoluzione politica, è una rivoluzione culturale!", sono state le parole con cui il comico genovese ha infiammato la platea di Parma per sostenere il candidato Federico Pizzarotti che andrà al ballottaggio con il Pd. "Questo non è un comizio, e una adunata cittadina. Chissà che non facciamo la storia e che si possa dire che da Parma inizia la Terza Repubblica. Abbiamo migliaia di progetti, dateci la possibilità di realizzarli".



"Pd chiede soldi alle banche, pizzo alla rovescia"

"Parma ha 600 milioni di debiti, ma secondo me molti di più. Se eleggeranno il sindaco la prima cosa che deve fare è bloccare i documenti e mettere sotto sigilli tutto". Il candidato del Pd Bernazzoni dice "che lui ha la possibilità di farsi prestare i soldi per ripianare il debito del Comune: è un pizzo alla rovescia - ha esclamato Grillo - Il Pd dimostra così che non ha una banca che gli dà i prestiti, ma è una banca: dall'avere all'essere. Che il Comune debba chiamare una banca per ripianare il debito è fantascienza, una politica fallimentare''.



"Stiamo facendo qualcosa di grande"

"C'è l'adrenalina. Stiamo facendo qualcosa che capiremo tra 10 anni. Per adesso l'esperienza è intensissima per me e tutti quelli che hanno collaborato a realizzare il grandissimo sogno di mandarli via tutti", ha aggiunto il comico, con riferimento al successo del M5S alle Comunali. "La vera novità non sono io, il pifferaio magico, come mi chiamano, sono mesi che mi danno addosso in tutti i talk show..... Fanno talk show senza di me, di noi e sono costretti a parlare del "movimento 5 stelle" che non va più nei talk show... ed è questa la nostra straordinaria vittoria, far parlare questa gente con una sedia vuota, è fantastico....!". Il candidato sindaco del centrosinistra, Vincenzo Bernazzoli, è un "omino che gira con il nostro programma sottobraccio". "Parma - ha osservato - è stata amministrata dalla sinistra e dalla destra in passato, chi vince non è importante. C'è questo omino - ha detto riferendosi a Bernazzoli - che gira con il nostro programma sottobraccio: io sono un demagogo, lui è un pedagogo. Non si è nemmeno dimesso da presidente della Provincia - ha concluso Grillo -: sa di aver perso e si tiene un lavoretto per la vecchiaia".