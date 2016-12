Referendum sull'euro, Berlino smentisce

foto Ap/Lapresse Correlati Il giallo sulla Grecia 22:35 - Il governo tedesco ha smentito che la cancelliera Angela Merkel abbia proposto al presidente greco, Karolos Papoulias, di indire un referendum sulla permanenza del Paese nell'euro in contemporanea con le elezioni del 17 giugno. Lo ha detto un portavoce dell'esecutivo. - Il governo tedesco ha smentito che la cancelliera Angela Merkel abbia proposto al presidente greco, Karolos Papoulias, di indire un referendum sulla permanenza del Paese nell'euro in contemporanea con le elezioni del 17 giugno. Lo ha detto un portavoce dell'esecutivo.

La smentita del governo tedesco arriva dopo che il portavoce del governo greco, Dimitris Tsiodras, ha affermato che un eventuale referendum sull'euro sarebbe impossibile perché il governo ad interim ha solo poteri limitati. E dopo che erano arrivati dei commenti da parte dei leader politici a quella che era stata presentata come una proposta avanzata dalla Merkel durante la telefonata che ha avuto con il presidente Papoulias.



"Il popolo greco non ha bisogno di tenere un referendum per provocare la propria determinazione a rimanere nell'euro - ha dichiarato Antonis Samaras, leader di Nuova Democrazia - la proposta della Merkel non può essere attuato perché è un messaggio sbagliato al momento sbagliato". Mentre il leader di Syriza, il leader della formazione radicale di sinistra arrivata seconda alle elezioni del 6 maggio, Alexis Tsipras aveva parlato di "provocazione".