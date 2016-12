foto LaPresse

16:35

- Nessun taglio alla spesa sociale attraverso la riforma dell'Isee (l'indicatore della situazione economica). Ne dà notizia Palazzo Chigi, in smentita ad alcuni articoli di stampa, secondo i quali sarebbe stato in programma un taglio alle indennità di accompagnamento per i disabili. "Il governo - si legge in una nota - sta lavorando alla riforma dell'Isee per migliorarne l'efficacia e per rafforzare il sistema dei controlli e renderlo più equo".