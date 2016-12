foto Ansa Correlati La Russa: "Se vinciamo noi, subito via l'Imu" 21:44 - I Comuni italiani lanciano l'allarme Imu e fanno appello al governo: intervenga al più presto per modificare l'imposta ed evitare così il peggio. "C'è urgenza di sedersi intorno a un tavolo e modificare l'attuale situazione - avverte il presidente dell'Anci Graziano Delrio - o rischiamo una grande tensione sociale al pagamento della prima rata". Delrio è intervenuto al termine dell'Ufficio di presidenza dell'associazione Comuni a Frascati. - I Comuni italiani lanciano l'allarme Imu e fanno appello al governo: intervenga al più presto per modificare l'imposta ed evitare così il peggio. "C'è urgenza di sedersi intorno a un tavolo e modificare l'attuale situazione - avverte il presidente dell'Anci Graziano Delrio - o rischiamo una grande tensione sociale al pagamento della prima rata". Delrio è intervenuto al termine dell'Ufficio di presidenza dell'associazione Comuni a Frascati.

L'Anci sprona dunque Palazzo Chigi a mettere mano fin da subito all'imposta sulla casa e "al patto di stabilità - riprende Delrio - perché si rischia un tracollo degli investimenti nel nostro Paese, che già al momento sono in calo di circa un terzo rispetto a un anno fa".



"Come istituzione repubblicana - promette - siamo pronti a fare un buon lavoro, ma altrettanto ci aspettiamo dal governo".



La vicenda degli investimenti sta preoccupando molto il Paese, "tant'è che al momento - ha sottolineato il leader dei sindaci - sono molte le adesioni da parte delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali alla manifestazione dei sindaci del 24 maggio a Venezia".



La ricetta anti Imu dei sindacati

Aumentare di 400 euro le detrazioni per redditi da lavoro e pensione entro 55mila euro, abolire l'Imu su prime case non di pregio per famiglie con un solo immobile, attuare la detassazione dei premi di risultato. E' la richiesta che Cgil Cisl Uil lanceranno con la manifestazione del 2 giugno. Con ''una svolta epocale'' nella lotta all'evasione.



Governo: "Nessun ammanco dall'Imu"

"Nessun ammanco contrariamente a quanto comunicato dall'Anci". Il governo scende in campo sull'Imu per controbattere, con un comunicato ufficiale diffuso da Palazzo Chigi, a quanto temuto dai Comuni. "Il governo - è scritto nella nota - conferma il gettito complessivo di circa 21 miliardi di euro derivanti dal pagamento dell'Imu".