foto LaPresse

13:33

- "A Palazzo Madama il Pdl sarà in prima linea sulla riforma costituzionale". Lo hanno affermato Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliariello, ribadendo di essere "altrettanto determinati e intransigenti, per la sua importanza e per le sollecitazioni che ci vengono in tal senso dai cittadini, su un'altra riforma: la responsabilità civile dei magistrati".