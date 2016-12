PD 24,0% (-0,9%) PDL 17,9% (-2,0%) UDC 6,2% (+0,3%) LEGA NORD 6,2% (+1,1%) IDV 6,1% (+0,8%) FLI 4,9% (+0,9%) LISTA BONINO 2,3% (+0,4%) MPA+API 0,3% ( = )

MOVIMENTO 5 STELLE 13,7% (+2,2%) SEL 5,6% (-1,2%) FEDERAZIONE SINISTRA 2,8% ( = ) LA DESTRA 2,5% (-0,2%) VERDI 0,8% ( - ) ALTRI CENTRO SINISTRA 2,5% (+0,7%) ALTRI CENTRO DESTRA 1,8% (+0,1%) ALTRI 2,4% (-1,4%)

Secondo lo stesso sondaggio, continua invece a salire la fiducia nel Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, che arriva al 13,7% confermandosi al terzo posto tra i partiti italiani.E mentre gli italiani credono sempre meno nel presidente del Consiglio, è crollo di fiducia per Equitalia. Più di otto italiani su dieci non guardano alla società di riscossione dei tributi con un giudizio positivo, solo due su cento dicono di avere molta fiducia e 17 su cento hanno abbastanza fiducia. In totale, dunque, il 19% degli italiani si fida di Equitalia. Il restante 81%, invece, si divide tra chi ha ha poca fiducia (33%) o nessuna (48%). Alla domanda "cosa dovrebbero fare le amministrazioni locali nei confronti di Equitalia", il 67% dei cittadini ha risposto lasciare Equitalia, il 14% continuare con Equitalia, mentre non sa esprimersi il restante 19%.Sale invece nelle intenzioni di voto degli italiani il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, arrivato questa settimana al 13,7% con un balzo in avanti di oltre due punti e confermandosi così terzo partito italiano.Scendono invece i due maggiori partiti e in particolare il Pdl con un meno 2% che lo colloca sotto il 18%, mentre il Pd perde quasi un punto. Segni di ripresa per la Lega Nord che guadagna oltre l'1%. Ma rimane prevalente l'area del non voto, con quasi la metà degli italiani (43,7%) che al momento è indecisa (22,6%) o dice che si asterrà (21,1%). Lo spostamento di quest'area nell'ultima settimana è stato minimo (-0,3%).Questo il risultato del sondaggio per i partiti attualmente in Parlamento e per quelli che ne sono al momento fuori (tra parentesi la differenza rispetto al risultato dell'11 maggio).Il sondaggio è stato realizzato dalla SWG Srl-Trieste per "osservatorio SWG" nei giorni 15-17 maggio 2012 con 3250 contatti complessivi.