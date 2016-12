Grillo: "Pignoriamo il Quirinale"

foto Da video

- Secondo Beppe Grillo "lo Stato deve alla piccola impresa cento miliardi: dovremmo noi pignorare il Quirinale, non loro le case dei cittadini". E' uno dei passaggi del comizio del leader del Movimento 5 Stelle a Mira, nel Veneziano. Grillo prosegue: "Non deve più suicidarsi nessuno in questo Paese, è tempo di volontariato" che significa per tutti "una parte di lavoro retribuito, il resto gratis per la comunità, parliamo di economia solidale".