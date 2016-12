foto Ansa 20:09 - Dopo l'accusa di Pier Luigi Bersani al Pdl di fare ostruzionismo sul provvedimento anticorruzione, arriva la risposta di Angelino Alfano: "Non vorrei che il Pd cerchi un incidente per mettere in difficoltà il governo". "Il testo su cui si lavora è il nostro - ha detto il segretario del Pdl -. Se pensano di far rinascere un'alleanza con l'Idv per mettere in imbarazzo noi non è un metodo leale". - Dopo l'accusa di Pier Luigi Bersani al Pdl di fare ostruzionismo sul provvedimento anticorruzione, arriva la risposta di Angelino Alfano: "Non vorrei che il Pd cerchi un incidente per mettere in difficoltà il governo". "Il testo su cui si lavora è il nostro - ha detto il segretario del Pdl -. Se pensano di far rinascere un'alleanza con l'Idv per mettere in imbarazzo noi non è un metodo leale".

Il provvedimento in discussione è l'emendamento al disegno di legge anticorruzione che, approvato dalle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, innalza la pena per questo reato a quattro-otto anni dagli attuali due-cinque. L'emendamento è stato presentato dal Pd e votato anche da Idv e Fli. Contrario il Pdl, mentre Udc e Lega si sono astenuti.



Il governo, rappresentato dal guardasigilli Paola Severino, si era rimesso alla decisione del parlamentari, ma aveva eccepito che un aumento delle pene sulla corruzione avrebbe reso squilibrato l'impianto delle pene esistenti per gli altri reati contro la pubblica amministrazione. Il governo aveva proposto per il reato di "corruzione propria", quella per effetto della quale il pubblico ufficiale compie un atto contrario al proprio dovere d'ufficio, una forchetta di pena da tre a sette anni. L'emandamento alza di un anno sia il minimo che il massimo.



"Ora il problema è di equilibrare l'impianto delle sanzioni. Tutte le pene per le fattispecie più gravi - le ipotesi di concussione - dovranno scalare in alto, mentre quelle per reati meno gravi - ipotesi di corruzione meno gravi e traffico di influenze - dovranno scalare in basso", ha commentato la Severino.



L'emendamento non cambia l'impianto dei reati proposto dal governo, né contraddice l'unico paletto che il Guardasigilli ha posto sulle pene, cioè che il Parlamento non riduca i massimi di pena da lei proposti, in modo da accorciare i tempi di prescrizione. "Non credo che oggi si sia formata una nuova maggioranza", ha aggiunto la Severino. "La giustizia è sempre stata una palestra molto difficile. Io ho visto una buona volontà, ma a volte ci sono momenti di spaccatura".



La giornata era cominciata con l'Idv che annunciava il ritiro di tutti i propri emendamenti in commissione, per contrastare l'asserito ostruzionismo del Pdl e andare in aula con il provvedimento nei tempi previsti, a fine maggio. L'Udc ha seguito l'esempio e fonti del Pdl hanno fatto sapere sapere di essere disposte a ridiscutere con i partner di maggioranza l'intero impianto delle pene per i reati di corruzione, chiedendo, per conto loro, una diminuzione dei minimi di pena. Ma Donatella Ferranti, capogruppo in commissione Giustizia del Pd, si è impuntata e ha voluto mettere ai voti il suo emendamento sull'innalzamento delle pene per la corruzione propria. "Sulle pene per la corruzione non siamo disposti a fare sconti a nessuno", ha commentato alla fine dei lavori.



Il risultato è stato che si è votato in ordine sparso, a conferma che sul tema della giustizia la maggioranza politica del governo tecnico di Mario Monti non riesce a trovare un equilibrio, nonostante il contrasto alla corruzione sia una priorità per l'esecutivo. Martedì prossimo le commissioni di Montecitorio dovrebbero votare il cuore delle proposte del governo: lo sdoppiamento del reato di concussione, in concussione per costrizione e concussione per induzione, e la creazione di due nuovi reati: la corruzione tra privati e il traffico di influenza. Poi la prova dell'aula, dove "la regia dovrà essere assunta dai leader politici, altrimenti si rischia che gli sbandamenti facciano affossare il provvedimento", ha commentato una fonte dell'Udc.