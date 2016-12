In Italia la classe dirigente più anziana d'Europa

- La classe dirigente italiana è la più vecchia d’Europa. Ad affermarlo è il primo report dell'Assemblea dei giovani della Coldiretti, realizzato in collaborazione con l'Università della Calabria. I dirigenti impegnati in politica, economia e nella pubblica amministrazione nel nostro Paese hanno una età media di 59 anni, la più alta tra tutti i Paesi Europei. L’indagine si riferisce al periodo di crisi economica che stiamo attraversando.

Il primato a banche e politica

A conquistare il triste primato dell'anzianità sono le banche, i cui amministratori delegati e presidenti hanno un’età media di circa 67 anni, pari addirittura a quella dei Vescovi italiani in carica. Nelle Istituzioni, l'età media dei senatori è di 57 anni e quella dei deputati 54. Ancora più alta è l'età media del Governo guidato da Mario Monti, che non si distingue certo per avere dei ministri giovani: 64 anni.

Il nostro presidente del Consiglio ha 69 anni e i ministri più giovani, Renato Balduzzi e Filippo Patroni Griffi, ne hanno “solo” 57. Attualmente, precisa la Coldiretti, solo un deputato su 630 ha meno di 30 anni e sono appena 47 gli under 40 mentre, contro i 157 over 60 anni.

Le migliori sono le imprese private

Anche la pubblica amministrazione si distingue per la sua "maturità". L'età media dei direttori generali infatti è di 57 anni mentre nelle aziende partecipate dallo Stato si sale a 61. La situazione migliora nelle imprese private: l'età media degli amministratori delegati delle aziende quotate in Borsa a Milano è di 53 anni.

Il record dei professori

Ancora peggio il mondo della formazione: i professori universitari italiani hanno una media di 63 anni, i più anziani del mondo industrializzato. A preoccupare particolarmente è il confronto con il resto dell’Europa, dove la classe dirigente è più giovane in tutti i campi. Un esempio su tutti: in Gran Bretagna David Cameron è diventato primo ministro a 43 anni, Tony Blair a 44, John Major a 47 e Gordon Brown a solo poco più di 50.

Secondo il delegato nazionale dei giovani della Coldiretti, Vittorio Sangiorgio, il problema è legato alla disoccupazione giovanile record: “non è solo un problema familiare e sociale, ma provoca un invecchiamento della classe dirigente italiana che deve affrontare la crisi con il Paese che sta rinunciando a energie e risorse fondamentali per la crescita". Anche se, ironizza, “la maggioranza della classe dirigente attuale andrà probabilmente in pensione prima che la crisi sia superata, anche se si tiene conto della riforma Fornero".

Ad essere vecchie sono le idee

"Ad essere vecchie e poche sono soprattutto le idee con le quali si vuole affrontare la crisi", ha sostenuto il presidente della Coldiretti Sergio Marini. L'Italia – ha continuato Marini - può tornare a crescere solo se investe nelle proprie risorse: i territori, l'identità, il turismo, la cultura e il cibo, una leva competitiva formidabile per trainare il Made in Italy nel mondo".