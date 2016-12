Parma, Gnocchi show per il centrosinistra

foto LaPresse Correlati Elezioni amministrative 2012

14:57

- Gene Gnocchi sale sul palco oggi alle 21 a Parma per sostenere il candidato sindaco del centrosinistra Vincenzo Bernazzoli. Il comico avrebbe dovuto tenere il suo intervento domani, contemporaneamente a quello di Beppe Grillo, che appoggia il candidato 5 Stelle Federico Pizzarotti, ma ha anticipato "per motivi logistici". Lo show in diretta sul nostro sito e in tv su Tgcom24, canale 51 del digitale terrestre.