Beppe Grillo: "Equitalia deve essere chiusa"

foto Ansa 23:01 - Secondo Beppe Grillo, a Garbagnate Milanese per sostenere la campagna elettorale del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, "Equitalia deve essere chiusa domani mattina". "Equitalia non c'entra niente con le tasse - ha sottolineato - dovrebbe tenere in vita le aziende, non farle chiudere". Il nostro movimento è "l'unica chance per non andare verso la dittatura", ha aggiunto. - Secondo Beppe Grillo, a Garbagnate Milanese per sostenere la campagna elettorale del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, "Equitalia deve essere chiusa domani mattina". "Equitalia non c'entra niente con le tasse - ha sottolineato - dovrebbe tenere in vita le aziende, non farle chiudere". Il nostro movimento è "l'unica chance per non andare verso la dittatura", ha aggiunto.

"Quando si crea un vuoto politico viene riempito da estremismo, xenofobia e fascismo - ha continuato - e mezza Europa sta andando così". Secondo il comico il Movimento 5 Stelle "ha fatto un miracolo riempiendo questo vuoto".



"Cominciamo a tagliare il Quirinale"

Beppe Grillo propone di cominciare a tagliare da "Napolitano che - ha sostenuto il comico genovese - costa 270 milioni l'anno, più di Buckingham Palace". Il comico inoltre sottolinea: "Cominciamo dalla Camera che costa 1,5 miliardi all'anno; cominciamo dai rimborsi elettorali ai partiti" perché sui tagli "non è possibile non partire dall'alto".



"A Parma abbiamo la bomba atomica"

A Parma il Movimento 5 Stelle ha "in mano la bomba atomica", dice Beppe Grillo. "Siamo di nuovo in marcia con il camper: nel frigo c'è un minimo sindacale di esistenza, ma contiamo sul vostro aiuto. I ballottaggi vediamo come vanno. Ci vediamo a Garbagnate, Mira, Comacchio, Budrio. E finiamo con questa grande cosa a Parma che è la bomba atomica: i partigiani hanno in mano la bomba atomica".