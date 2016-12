foto LaPresse

19:34

- La Camera conferma la fiducia al governo Monti sul decreto sulle banche con 447 sì, 73 no e 31 astenuti. Montecitorio ha votato sul provvedimento che cancella le commissioni in caso di sconfinamenti fino a 500 euro per non più di 7 giorni consecutivi a trimestre. Il voto è definitivo e il testo sarà convertito in legge giovedì.