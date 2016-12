Camera, a rischio il ddl anticorruzione

- Raffica di interventi nelle commissioni Affari costituzionali e giustizia, riunite sul ddl anticorruzione. Numerosi gli interventi di esponenti del Pdl. Per Di Pietro è in atto "un ostruzionismo becero che dimostra come il Parlamento sia usato per assicurare l'impunità anche per la prossima legislatura". La presidente della Commissione Giustizia, Giulia Bongiorno: "Sono più preoccupata di prima".

Il ddl corruzione potrebbe, di questo passo correre il rischio di arrivare in aula alla Camera il 28 senza che le commissioni siano riuscite a votarlo. Oggi si è realizzata una sola votazione, sull'emendamento del pidiellino Francesco Paolo Sisto che chiedeva di cancellare l'innalzamento da tre a quattro anni della pena minima del peculato, chiesta dal Governo. Contro si sono espressi Pd, Idv Fli e Udc. Astenuta la Lega, mentre esecutivo e relatrice hanno mantenuto il parere contrario. Il Pd, a fine seduta, con Anna Rossomando ha tuonato: "Hanno espresso un emendamento che è contrario alla previsione contenuta nel ddl Alfano".

Per Angela Napoli, relatrice del provvedimento ed esponente di Fli, il Pdl "si sta comportando in modo vergognoso e qualsiasi giustificazione assuma dovrà rispondere davanti al Paese se non consente di arrivare in aula con un testo accettabile". Per l'Udc, Pierluigi Mantini, ha sottolineato "lo strisciante ostruzionismo del Pdl che oggi è stato sconfitto con un primo voto, ma questa non può essere una strategia utile al prosieguo dei lavori perché fatalmente, all'interno della maggioranza, arriveremo a dividerci su un testo fondamentale per il Paese".



Falso bilancio, svuotato il testo legge

I deputati di Pdl, dell'Udc e Fli hanno approvato in commissione Giustizia - con parere favorevole del governo - un emendamento al testo sul falso in bilancio che di fatto svuota la proposta di legge dell'Idv. Unica novità: il carcere sale dai 2 ai 3 anni. Pd e Idv hanno protestato, annunciando di voler ripresentare emendamenti in Aula. "Siamo stati indotti all'errore", ha dichiarato Angela Napoli (Fli).