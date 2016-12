P.A., la Corte dei conti:tagli penalizzano qualità Nel mirino anche i troppi permessi sindacali

foto Ansa

- "I reiterati tagli pesano inevitabilmente sulla Pubblica Amministrazione e lo fanno in maniera negativa sia sotto il punto di vista della quantità sia della qualità dei servizi erogati". Lo afferma la Corte dei Conti. "Fra aspettative e permessi sindacali, poi, nel 2010 è come se 4.569 lavoratori pubblici non avessero lavorato per un anno: un dipendente ogni 550 in servizio - aggiunge -. Il costo per l'erario è stato stimato in 151 milioni".