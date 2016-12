Camera, Barbato dell'Idv si sospende

foto LaPresse Correlati Barbato a "La Zanzara" 21:25 - Autosospensione del deputato Idv Francesco Barbato, che ha annunciato la sua decisione alla Camera. "Da domani in quest'Aula sarete 629: io mi autosospendo", ha detto Barbato, spiegando che il suo gesto è in reazione "alla pubblicazione di notizie sui giornali secondo cui avrei chiesto soldi per "aiutare" qualcuno". - Autosospensione del deputato Idv Francesco Barbato, che ha annunciato la sua decisione alla Camera. "Da domani in quest'Aula sarete 629: io mi autosospendo", ha detto Barbato, spiegando che il suo gesto è in reazione "alla pubblicazione di notizie sui giornali secondo cui avrei chiesto soldi per "aiutare" qualcuno".

"Da deputato - ha spiegato in Aula - io rappresento il Parlamento, il più alto consesso della Repubblica a cui si deve il massimo rispetto, come il massimo rispetto nutro per l'articolo 54 della Costituzione, in base a cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. E intendo essere un deputato d'onore.



Fino a quando non sarò interrogato dal giudice Woodcock o dalla procura di Napoli per chiarire la mia situazione, e sono sicuro di poter smontare qualsiasi accusa mi viene mossa perché si tratta di accuse 'pezzottate' (in dialetto napoletano falsificate) per colpirmi, non eserciterò il mio mandato parlamentare e sospendo ogni mia attività nell'ambito dell'Idv''.