18:28 - Non ci sarà un incremento di uomini dell'esercito in chiave antiterrorismo. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, sottolineando che "non ci saranno militari in più" e che verranno impiegati quelli che già ci sono, "con una razionalizzazione". "La Tav è la madre di tutte le preoccupazioni. Lavoreremo anche per il Piemonte", ha aggiunto il ministro riferendosi a questioni di ordine pubblico.

"Abbiamo le idee chiarissime, ma il piano verrà deciso nel Comitato nazionale di giovedì quindi qualsiasi anticipazione non solo non sarebbe seria ma non sarebbe nemmeno supportata dalle analisi che stiamo facendo sul territorio", ha ribadito il ministro dell'Interno rispondendo ai giornalisti che le chiedevano particolari su obiettivi sensibili e uomini che saranno messi in campo in chiave anti-terrorismo.



"Le parole sulla Tav non legate al terrorismo"

La frase del ministro 'La Tav è la madre di tutte le preoccupazioni' "non è legata al rischio terrorismo, ma alle preoccupazioni relative alle opere da realizzare per l'alta velocità Torino-Lione". Lo precisa in una nota il Viminale.