Province, in arrivo stangata Rc auto, Ipt e Tia

- Non sono solo le famiglie e le imprese italiane a lamentarsi della minore disponibilità finanziaria. In campo scendono anche le province, ma non per combattere contro i rincari, anzi. Visti i tagli alle risorse determinati dal patto di stabilità, gli enti locali hanno ben pensato di aumentare la pressione fiscale sui cittadini aumentando le uniche tre imposte provinciali che la legge permette di manovrare: imposta Rc auto, Ipt e Tia.

Il Sole 24 Ore segnala come e dove queste tre imposte rincareranno e parla di aumenti medi del 3,5% per Rc auto e 10% per Ipt. Meno aumenti per la Tia, ma c'è un motivo: molti enti locali all'introduzione della nuova tariffa avevano già imposto l'aliquota massima del 5%, non ritoccabile.

Aumenti massimi per creare un gettito che compensi le riduzioni dei trasferimenti statali. E ad una settimana dal referendum abrogativo promosso dalla Regione Sardegna, dove i cittadini hanno espresso l'unanime volontà di tagliare gli enti provinciali inutili, la polemica non si arresta.

Rincari Rc auto: +3,5

L'imposta Rc auto passa dal 12,5% al 16% complice la facoltà concessa alle province nel 2011 di aumentarla (ma anche di diminuirla) del 3,5%. E ben due enti su tre hanno deciso di rincarla. Fuori dal coro solo le province delle regioni a statuto speciale: Bolzano e Trento, che tagliano il 3%, e Aosta, che passa dal 12,5% al 9,5%. Firenze passa dal 2,5 all'11%, preferendo aumentare l'Ipt per i privati del 10% piuttosto che Rc auto, per arginare il fenomeno della fuga delle società di autonoleggio e autotrasporto verso Bolzano, Aosta e Trento. Alcuni comuni come Parma e Agrigento hanno preferito aumentare solamente l'imposta Rc auto, senza andare a toccare gli altri due tributi. Maglia nera a Napoli e Monza Brianza che invece stanno studiando aumenti generalizzati per tutte e tre le imposte, in modo da creare più gettito possibile.

Ipt: aumenti del 10%

Un'altra stangata arriva dagli aumenti dell'Ipt, l'imposta provinciale applicata sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pra. Anche qui si registrano aumenti generalizzati, visto che le province hanno la facoltà di alzare le tariffe inerenti fino al 10%, passando dal 20% al 30%. E anche in questo caso sono molti gli enti locali che usufruiscono di questa possibilità per aumentare il gettito fiscale.

La spinosa questione della Tia

L'ultima imposta che le province stanno cercando di aumentare è la Tia, ovvero la Tariffa d'igiene ambientale, introdotta per finanziare lo smaltimento dei rifiuti soliti urbani, sostitutiva della vecchia Tarsu. Gli enti locali possono imporre un'aliquota che va dall'1% al 5%. Ma questa tariffa aumenterà solo in pochi territori. All'epoca dell'introduzione la maggioranza delle province l'avevano applicata alla massima aliquota.

Riguardo alla Tia c'è anche una bella notizia per i contribuenti italiani. Per 12 anni i comuni hanno applicato l'Iva al 10% anche su quest'imposta, proprio quell'aliquota applicata alla fornitura di servizi e prestazioni. Peccato che per legge l'Iva non possa essere applicata su tasse e imposte e la Cassazione, arrivando in soccorso dei contribuenti, con una recente sentenza abbia stabilito l'illegittimità di questo prelievo fiscale ma soprattutto la restituzione di 1,3 miliardi di euro complessivi a tutte le famiglie che negli anni hanno corrisposto il tributo non dovuto. La Corte ha spiegato che la Tia sui rifiuti non può essere considerata una tariffa, quindi soggetta a Iva, perchè essi non possono essere misurati e di conseguenza tariffati, a differenza dei consumi di acqua e gas. E' dunque illegittimo imporre "la tassa sulla tassa".