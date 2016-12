foto LaPresse

- "Quando una riforma diventa urgentissima ci sono due possibilità per un sistema politico: la prima è fare davvero quella riforma, la seconda è parlarne spesso in modo che tutti pensino che la si sta per varare e, in realtà, non fare niente". Lo scrive sul suo blog il presidente Idv, Antonio Di Pietro, che aggiunge: "Tutte le chiacchiere sulle riforme, rimbalzano da un vertice istituzionale all'altro: sono parole tante, fatti nessuno".