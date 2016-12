Rutelli: "Il Terzo Polo serve al Paese"

foto LaPresse 16:04 - Se il Terzo Polo fosse finito "saremmo tutti nei guai". Lo ha detto a Tgcom24 Francesco Rutelli. "Se oggi mancasse uno spazio centrale nella politica italiana torneremmo a quello che ci ha inguaiato negli ultimi 20 anni" ha spiegato il leader dell'Api. Rutelli ha poi parlato del futuro e, sul possibile impegno in politica di Luca Cordero di Montezemolo, ha detto: "Può darsi che questa volta sia più vicino. Lo vedo molto positivamente''. - Se il Terzo Polo fosse finito "saremmo tutti nei guai". Lo ha detto a Tgcom24 Francesco Rutelli. "Se oggi mancasse uno spazio centrale nella politica italiana torneremmo a quello che ci ha inguaiato negli ultimi 20 anni" ha spiegato il leader dell'Api. Rutelli ha poi parlato del futuro e, sul possibile impegno in politica di Luca Cordero di Montezemolo, ha detto: "Può darsi che questa volta sia più vicino. Lo vedo molto positivamente''.

"Montezemolo - prosegue - da anni si parla di questa possibilità, può darsi che questa volta sia più vicino. Dovrà dire quello che pensa, quello che vuole fare, schierarsi, mettersi anche lui al servizio del Paese. Lo vedo molto positivamente. Ben vengano anche alcuni dei ministri dell'attuale Governo anche se non si possono oggi impegnare in politica, perché è appunto un governo tecnico. Si dovranno tenere un po' alla riserva della Repubblica, come si dice in Francia, poi dovranno essere bravi perche, da qui alle elezioni, potrà scendere in campo un ministro dell'attuale governo che abbia dimostrato di essere bravo, coraggioso, di rimboccarsi le maniche, non per fare a pugni ma per affrontare i problemi e risolverli".



"Dimezzare finanziamento partiti e spesa"

"In passato mi sono battuto per tagliare il finanziamento pubblico ai partiti. Sapevo che nell'opinione pubblica c'era desiderio di pulizia. Non ce l'ho fatta. Ora i tempi sono piu' maturi, bisogna combattere affinché venga dimezzato. Poi si devono abolire le province e ridurre la spesa pubblica. Molta corruzione si annida nei bilanci delle Regioni: sanità, formazione, fondi perduti per le imprese. Lì bisogna andare con l'ascia, intervenire e tagliare. Se queste cose si faranno e le faranno i partiti salveranno se stessi e la democrazia italiana. Senza partiti non c'è democrazia". Lo afferma il leader dell'Api, nel corso dell'intervista a Tgcom24, parlando dei finanziamento ai partiti.