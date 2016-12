Monti: "Paese attraversato da profonde tensioni sociali: affrontare la crisi insieme"

foto Ansa Correlati Il Papa ai giovani: "Cambiare stile di vita" 18:29 - "Il paese è segnato ora da una profonda tensione sociale": lo ha detto il premier Mario Monti. "La crisi economica se non è affrontata con convinzione e coraggio - ha proseguito il premier - può diventare culturale e di valore" ed "è inevitabile che cresca il disagio sociale, che la precarietà alimenti un senso di malessere, che ci siano segni gravi di incrinatura della coesione sociale". - "Il paese è segnato ora da una profonda tensione sociale": lo ha detto il premier Mario Monti. "La crisi economica se non è affrontata con convinzione e coraggio - ha proseguito il premier - può diventare culturale e di valore" ed "è inevitabile che cresca il disagio sociale, che la precarietà alimenti un senso di malessere, che ci siano segni gravi di incrinatura della coesione sociale".

"Non arrendersi ma reagire insieme" ha quindi incitato il premier nel suo discorso a Rondine-Cittadella della Pace, in provincia di Arezzo.



"Metto a tavola forze contrapposte per salvare il Paese"

"Faccio stare a tavola, qualche volta anche in senso letterale" le forze politiche, perché "e' il luogo in cui si sta con il nemico per rovesciare l'inimicizia" ha detto Monti, parlando del quadro politico italiano. Il premier ha poi sottolineato l'importanza che "forze politiche che si sono aspramente combattute" hanno in comune "la forte volontà di lavorare per il bene del Paese", ed è "importante far scoprire loro che al di là di una crosta spessa e della legittima battaglia politica, c'è però un sottofondo di grande impegno per il benessere collettivo del Paese e questo sta venendo alla luce, con qualche momento di luce e qualche momento di ombra, ma oggi torno a Roma più contento del ruolo che mi è toccato di svolgere in questi mesi".



"Creare ponte fra giovani generazioni del Mediterraneo"

"Bisogna creare un ponte di fiducia tra le giovani generazioni del Mediterraneo, non va alimentato il pregiudizio e va insegnato loro che gli altri non sono nemici ma alleati" ha detto il premier, che sul tema dell'immigrazione ha poi sottolineato: "I fenomeni migratori di così vasta portata spesso ci trovano impreparati", ricordando i "pre allarmi di possibili aumenti degli sbarchi a seguito della situazione in Siria".



"Ue ancora modello, ma fa passi indietro"

Il premier ha poi affrontato l'argomento Ue sottolineando come, nonostante stia facendo "passi indietro, quello europeo resta un modello di grande importanza. L'Italia ha il dovere di contribuire a rimediare ai passi indietro e a fare passi avanti. Noi vogliamo ancora realizzare il sogno europeo dei nostri padri".