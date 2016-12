foto Ansa 08:37 - Non c'è solo l'economia e il lavoro da riformare in Italia ma anche la politica. Questo è stato il tema al centro dell'incontro avvenuto al Quirinale tra il premier Mario Monti e il presidente Napolitano. Il Colle ha invitato il presidente del consiglio ad accelerare sulle riforme necessarie al Paese, anche costituzionali, perché il termine di questo esecutivo, il 2013, si sta avvicinando. - Non c'è solo l'economia e il lavoro da riformare in Italia ma anche la politica. Questo è stato il tema al centro dell'incontro avvenuto al Quirinale tra il premier Mario Monti e il presidente Napolitano. Il Colle ha invitato il presidente del consiglio ad accelerare sulle riforme necessarie al Paese, anche costituzionali, perché il termine di questo esecutivo, il 2013, si sta avvicinando.

Napolitano non vuole un altro fallimento istituzionale, il Paese chiede che la legge elettorale e il finanziamento dei partiti siano riformati e pur essendo questo un governo tecnico e non politico, si deve fare carico anche di questo onere. E Monti ha risposto positivamente anche se i tempi stringono. In Parlamento la spinta propulsiva del governo tecnico si è un po' rallentata e il disegno di legge sul lavoro ne è la dimostrazione.



Nella primavera del 2013 il Paese sarà chiamato alle urne e quello che tutti si aspettano è arrivarci con una nuova legge elettorale. Per questo sono previsti incontri tra i partiti di maggioranza per dare un'accelerata alla possibile riforma che metterebbe al centro i partiti e non le coalizioni.



Il finanziamento pubblico nel mirino

Ma il segnale che Monti vuole dare in questo clima di austerity è anche legato al finanziamento pubblico dei partiti. Per questo ha voluto mettere un politico di grande esperienza come Giuliano Amato a mediare tra il governo e i partiti stessi. L'obiettivo del premier è che entro maggio deve arrivare una proposta in Senato, un primo punto su cui imbastire le nuove regole. Lo chiedono il Paese ma anche le istituzioni estere: la credibilità dell'Italia passa anche da queste riforme.