17:35 - "Quando torneremo al governo la prima cosa sarà abolire la tassa sulla prima casa". Lo garantisce Ignazio La Russa, che ha partecipato a una manifestazione di primi cittadini del Pdl a Monza. "I sindaci - ha spiegato - si sono riuniti per dire che non vogliono essere esattori del governo sulla tassa per la prima casa, e questa è una posizione che il Pdl condivide".

"Basta tasse": dietro questo striscione hanno sfilato oggi una cinquantina di sindaci lombardi del Pdl a Monza per lanciare il loro messaggio forte e chiaro al governo i ribadire, in vista del ballottaggio, che il partito è "leale" con Palazzo Chigi, ma non voterà i provvedimenti che non condivide. Dalla manifestazione è arrivata una proposta forte, quella del governatore lombardo Roberto Formigoni, anch'egli in strada a sfilare: il presidente della Regione ha infatti detto: "Non versi l'Imu chi sta pagando un mutuo".



I sindaci uniti contro le tasse

A tenere il cartellone con lo striscione "Basta tasse" era il candidato sindaco di Monza Andrea Mandelli. Dietro di lui i sindaci in fila per tre con la fascia tricolore hanno camminato fino al teatro Villoresi, dove ha chiuso la campagna elettorale qualche giorno fa, il 5 maggio, la Lega Nord con Umberto Bossi e dove oggi sono saliti sul palco fra gli altri il coordinatore regionale Mario Mantovani e la vicecoordinatrice Viviana Beccalossi, e vari sindaci, da quello di Pavia a quello di Magenta.



Esplicito il coordinatore nazionale del partito Ignazio La Russa. "Quando torneremo al governo - ha detto - la prima cosa sarà togliere la tassa sulla prima casa". Per ora però non si parla di far cadere Mario Monti. "Non abbiamo intenzione di votare a ottobre".



Formigoni: "Niente Imu a chi ha un mutuo"

E il presidente della Lombardia Formigoni ha detto della sfilata di protesta che si tratta di una "manifestazione di impegno e coraggio" che serve anche per avanzare proposte, ad esempio sull'Imu, per cui lui propone "l'esenzione per chi è nominalmente proprietario", cioè per chi ancora sta pagando un mutuo sulla casa.



"Si deve fare una battaglia politica forte - ha spiegato - per ridurre le tasse. Questa è infatti la "miglior misura" per la crescita. E la via da seguire è quella di tagliare la spesa e vendere "razionalmente il patrimonio pubblico dello Stato", soprattutto quello immobiliare.



Sull'Imu, Formigoni ha detto: "Chiediamo che possa essere una tassa solo per il 2012, da non replicare. Così come per chi sta ancora pagando un mutuo, e la casa è ancora di proprietà della banca, chiediamo che non paghi l'Imu su una casa che magari non sarà in grado di acquisire definitivamente". Secondo Formigoni "non si può non pagare le tasse. Ma occorre fare una battaglia politica forte per ridurle. Formigoni auspica infine "uno Stato che dimagrisce vendendo il patrimonio nazionale, soprattutto immobiliare. Uno Stato che taglia le proprie spese per avere meno bisogno di ricorrere alle tasche dei cittadini. Abbassare le tasse in questo momento sarebbe la migliore misura per rilanciare la ripresa".