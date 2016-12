foto Ansa

12:48

- Il viceministro dell'Economia, Vittorio Grilli, condanna le proteste violente contro Equitalia. "E' sbagliatissimo - sottolinea -. Equitalia non è il nemico ma è lo Stato. Mi scuso in anticipo se alcuni cittadini, come può accadere e non dovrebbe, pur essendo perfettamente in linea con i propri doveri sono stati disturbati". Però, spiega, "il processo di lotta all'evasione è una questione di doveri verso lo Stato e verso i propri concittadini".