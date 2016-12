Fornero: "Uomini, dovranno fare di più a casa"

foto Dal Web 12:17 - Per Elsa Fornero "la conciliazione non è solo un tema femminile ma anche maschile: gli uomini dovranno fare di più in famiglia". Così si è espressa il ministro del Lavoro ad un dibattito sulle donne e il welfare. "Molto delicato e importante - ha proseguito - il tema della conciliazione considerando che oggi tutto il compito di cura di genitori, anziani e figli è sulle spalle delle donne. Bisogna alleggerire questo peso". - Per Elsa Fornero "la conciliazione non è solo un tema femminile ma anche maschile: gli uomini dovranno fare di più in famiglia". Così si è espressa il ministro del Lavoro ad un dibattito sulle donne e il welfare. "Molto delicato e importante - ha proseguito - il tema della conciliazione considerando che oggi tutto il compito di cura di genitori, anziani e figli è sulle spalle delle donne. Bisogna alleggerire questo peso".

La Fornero ha affermato che servono servizi per i disabili e per gli anziani. Ma, ha anche sottolineato, "il problema è che poco può essere fatto tramite il sistema pubblico perché occorre contenere la spesa pubblica".



Il ministro ha indicato come una risorsa importante il welfare aziendale che "in molti Paesi è già una realtà mentre noi dobbiamo fare passi in avanti".



Quanto alla recente riforma delle pensioni, Fornero ritiene che "le giovani generazioni di donne devono avere le stesse opportunità degli uomini. Quindi serve un reddito adeguato e parità di trattamento". "La riforma va collocata nel contesto di crisi finanziaria - ha ricordato - e un tema forte a cui ci siamo ispirati è quello delle pari opportunità".