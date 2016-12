foto Ap/Lapresse

17:17

- "Avrò a breve un incontro con il presidente della Confederazione elvetica e ministro delle finanze". Lo ha annunciato il premier Mario Monti in riferimento a eventuali accordi fiscali con Berna, come avvenuto per altri Paesi europei, spiegando che sono "venuti meno" gli ostacoli per un negoziato. "Affronteremo il tema - ha aggiunto il presidente del Consiglio - con mente aperta e spirito costruttivo".