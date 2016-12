foto Ansa

16:34

- Il piano messo in campo dal governo per la riprogrammazione dei fondi destinati al Sud prevede due livelli d'investimento. "L'operazione ha una grossa 'gamba' sull'inclusione sociale, per 850 milioni euro, e una seconda grossa gamba per la crescita da 1 miliardo e 500 milioni di euro", ha annunciato il ministro per la Coesione sociale, Fabrizio Barca. Altri 167 milioni saranno destinati all'intervento sul territorio nazionale.