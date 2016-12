"Il rigore è il metodo. La crescita, il lavoro, l'inclusione i fini", ha sottolineato. "Il governo ha dovuto usare in questi mesi gli strumenti e il linguaggio del rigore perché rimettere in ordine i conti dell'Italia era necessario per restituire al nostro Paese la dignità e il ruolo tra i grandi Paesi europei". "La fragilità cresce quando le risorse mancano".



Sforzi fatti da tutti i governi

L'impegno del governo prosegue sugli "sforzi avviati da tutti i governi. Ci siamo trovati ad affrontare una situazione difficile prodotta dalla cultura del debito", ha detto il premier in conferenza stampa a Palazzo Chigi.



Sud, Barca: "1 mld per la coesione, 1,5 mld per la crescita"

"L'operazione per il solo Sud ha una grossa 'gamba' sull'inclusione sociale, per 850 milioni euro, e una seconda grossa gamba per la crescita da 1 miliardo e 500 milioni di euro". Lo afferma il ministro per la Coesione sociale, Fabrizio Barca. Il piano contro la "vulnerabilità messo in campo dal Governo prevede la riprogrammazione dei fondi per il Sud e un investimento nelle regioni meridionali (Sicilia, Calabria, Puglia, Campania) di 850 milioni complessivi. E altri 167 milioni saranno destinati all'intervento nazionale.



Camusso: "E' una prima risposta ma ci vuole altro"

Con il "Piano anti povertà" presentato dal presidente del Consiglio Mario Monti il governo ha messo in campo "una primissima risposta, ma per la crescita e l'equità bisogna fare anche molto altro". E' il commento del segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, che a margine di un convegno sulle donne e la politica ha sottolineato come "siamo ancora a livello di un annuncio, quello che a tutti è noto come piano Barca (dal nome del ministro alla Coesione sociale, ndr) a cui il governo da tempo sta lavorando è un primo passo dopo tanti annunci". "Indubbiamente è positivo - ha proseguito - cominciare a spendere delle risorse che vanno nella direzione della crescita e della riduzione del disagio sociale, ma bisogna fare anche molto altro".