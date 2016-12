Piano del governo contro la povertà: un miliardo di euro per anziani e bambini

foto Ap/Lapresse 09:19 - Il governo Monti si appresta ad affrontare l'emergenza povertà con un piano straordinario da un miliardo di euro. I dettagli, spiega Repubblica, saranno illustrati dal premier nelle prossime ore, ma sembra che al centro del provvedimento vi siano bambini e anziani, con particolare attenzione al mantenimento dei legami con la società, contro la marginalizzazione. - Il governo Monti si appresta ad affrontare l'emergenza povertà con un piano straordinario da un miliardo di euro. I dettagli, spiega Repubblica, saranno illustrati dal premier nelle prossime ore, ma sembra che al centro del provvedimento vi siano bambini e anziani, con particolare attenzione al mantenimento dei legami con la società, contro la marginalizzazione.

Per agire, l'esecutivo ha intenzione di creare uno stretto collegamento con le istituzioni locali. Saranno proprio Regioni e Comuni, gli enti più strettamente a contatto con il disagio, ad avere un ruolo decisivo negli interventi. Le risorse arriveranno dalla riprogrammazione dei fondi Ue per il Sud a cui hanno lavorato i ministri Fabrizio Barca e Andrea Riccardi.



Dati allarmanti

Secondo l'Istat sono più di otto milioni gli italiani in condizioni di povertà relativa. Nel 2010, il 18,2% delle persone residenti in Italia è a "rischio di povertà", il 6,9% si trova in condizioni di "grave deprivazione materiale" e il 10,2% vive in famiglie caratterizzate da una bassa intensità di lavoro. La situazione più drammatica al Sud, con punte che in Basilicata toccano quasi il 33% delle famiglie.