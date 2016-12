Berlusconi: "Con Monti fino al 2013"

foto Ap/Lapresse

08:41

- Per Silvio Berlusconi i piccoli partiti guardano più all'interesse dei loro leader che a quello generale. E quindi per governare servono riforme anche messe in atto da questo governo. "Con Monti non c'è nessun problema, andiamo con lui fino al 2013", ha detto l'ex premier alla consegna dei premi "Guido Carli. "Spero abbiate capito che occorre fare le riforme, altrimenti il paese resta ingovernabile".