foto LaPresse

19:49

- "Io non capisco il 'si vedrà' del ministro Fornero sugli esodati che non rientrano nei 65mila. La proposta del decreto va anche bene, ma non finisce di certo qui". Ad affermarlo è Pier Luigi Bersani. "Non possiamo accettare che se una persona ha stabilito dei patti poi se li vede revocati e rimane senza pensione", ha aggiunto il leader del Partito democratico.