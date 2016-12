foto LaPresse

17:40

- Intesa raggiunta tra Regioni e governo, in Conferenza Stato-Regioni, sullo schema di decreto per l'attuazione del credito d'imposta per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni del Sud a beneficio di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati". Lo hanno reso noto il ministro per la Coesione territoriale, Fabrizio Barca, e il viceministro al Lavoro, Michel Martone. I fondi a disposizione sono oltre 140 milioni di euro.