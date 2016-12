foto Ansa

15:39

- "I soldi dei rimborsi elettorali i partiti li hanno già spesi, per questo non possono tagliare la prossima rata di 138 milioni". Ma "la soluzione è semplice, se non si possono tagliare i finanziamenti illegali, in quanto rigettati da un referendum, si taglino i partiti. Tertium non datur". Lo scrive Beppe Grillo nel suo blog, dove lancia un sondaggio per la abolizione dei finanziamenti ai partiti. "Fuori i soldi dalla politica", intima Grillo.