Amministrative, seggi chiusi da quattro giorni ma in tre comuni mancano ancora i risultati

17:03

- Basta consultare il sito del Viminale per accorgersi che per tre comuni chiamati alle urne non esistono ancora i risultati definitivi. Si tratta di Catanzaro Palermo e Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Quasi quattro giorni dopo la chiusura dei seggi mancano ancora una sezione da scrutinare a Gravina e Palermo e tre a Catanzaro. Gli atti delle sezioni mancanti sono stati inviati all'ufficio centrale.