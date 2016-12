foto LaPresse

- Corrado Passera è ottimista: "Tutti danno non crescita in Italia quest'anno e l'anno prossimo, mentre io credo che non sarà così" dichiara il ministro dello Sviluppo economico prevedendo che il Pil non sarà più negativo da fine 2012. Passera prevede poi anni per assorbire i debiti della Pubblica amministrazione che ammontano a 50-60 miliardi. Il ministro crede poi che si potrà evitare un aumento dell'Iva da settembre grazie alla spending review.