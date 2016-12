Fornero fa autocritica: "Sull'attenzione ai più deboli e sofferenti siamo in ritardo"

- "Considerato il grave momento di recessione, trovare risorse per ammortizzatori non è stato facile, ne abbiamo trovate poche, una parte è stata chiesta direttamente ai lavoratori e alle imprese". Lo ha detto il ministro del Lavoro Elsa Fornero all'assemblea di Confcooperative. Il ministro ha poi aggiunto: "Siamo in ritardo nell'attenzione ai più sofferenti e ai più deboli. Qui ammetto qualche mia responsabilità".

"Dobbiamo dare attenzione a quelli che sono in maggiore sofferenza, ai segmenti più deboli e su questo siamo in ritardo, forse c'è anche una qualche mia responsabilità, è anche un mio compito come ministro del Welfare". Lo ha affermato il ministro del Lavoro Elsa Fornero parlando all'assemblea di Confcooperative."Il governo ha puntato sul rigore - ha detto Fornero - per uscire dalla crisi pensando che ci sarebbe stata crescita presto". Fornero ha quindi aggiunto che ci sarebbe stata un'attenzione verso i segmenti più deboli ma, ha aggiunto, "sotto questo profilo forse siamo in ritardo, va data una maggiore attenzione ai più sofferenti e ai più deboli, va data maggiore fiducia che e' una cosa che non si compra sui mercati".In merito alla riforma del mercato del lavoro Fornero ha poi aggiunto "La riforma va approvata in fretta dal Parlamento". "Sappiamo -ha aggiunto- che con la riforma corriamo il rischio di risospingere verso il nero alcune occupazioni, pensiamo che questo rischio debba essere colto". Sottolineando che "è esattamente nei momenti di crisi che si possono reimpostare soluzioni". "Il rischio -ha detto Fornero - c'è ma è piccolo e il Paese deve affrontarlo con fiducia per uscire dalla crisi".Una riforma che, a detta dello stesso ministro, non è piaciuta molto. "Io e i miei collaboratori - ha spiegato - ci siamo chiesti varie volte perche'. Abbiamo riflettuto e siamo arrivati alla conclusione che quando si tratta di raggiungere un equilibrio tra interessi contrapposti è molto difficile". ''Il Ministro Fornero prima ammette di essere in netto ritardo sul fronte dei piu' deboli, poi dichiara che c'è il rischio di un ritorno al lavoro nero che vale la pena di correre.

"Sono dichiarazioni irresponsabili, insopportabili se pronunciate da un ministro del lavoro''. Lo affermano Felice Belisario, presidente dei Senatori dell'Italia dei Valori, e Giuliana Carlino, caporguppo Idv in commissione Lavoro a Palazzo Madama. ''Ci auguriamo - sottolinea l'Idv - che non sia già pronto un accordo per allentare le maglie dei contratti precari, perché se così fosse Fornero dovrebbe solo fare un passo indietro ed evitare di fare ulteriori danni''.



Critica la Camusso

''Meglio tardi che mai... ma i mea culpa servono a poco se non si cambia orientamento''. Così il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, ha commentato l'ammissione del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, di essere in ritardo sull'attenzione ai più deboli.